Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 7 серпня (оновлюється)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Скарбничка збірної України точно поповниться медаллю
У середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 12-й ігровий день. Україна цього дня гарантовано отримає медаль у боксі.
Починатимуть змагальний день легкоатлети, а завершуватимуть боксери. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, відбудуться медальні змагання у таких дисциплінах: скелелазіння, вітрильний спорт, важка атлетика, скейтбординг, велогонки, боротьба, артистичне плавання та тхеквондо.
Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 7 серпня (оновлюється)
00:06 Бокс: Фінал, до 60 кг (жінки)
8:30 Легка атлетика: Ходьба, марафон, змішана естафета
13:54 Спортивне скелелазіння: Швидкість (жінки)
15:43 Вітрильний спорт: Багатокорпусник (мікст)
16:00 Важка атлетика: 61 кг (чоловіки)
16:43 Вітрильний спорт: Швертбот (мікст)
18:30 Скейтбординг: Парк (чоловіки)
19:04 Трекові велогонки: Перегони переслідування (чоловіки)
19:15 Боротьба: Греко-римська, 77 кг, 97 кг (чоловіки). Вільна, 50 кг (жінки)
19:57 Трекові велогонки: Перегони переслідування (жінки)
20:00 Легка атлетика: Стрибки з жердиною (жінки) – 20.00
20:30 Артистичне плавання: Групи, акробатична програма
20:30 Важка атлетика: 49 кг (жінки)
21:19 Тхеквондо: Бронзові фінали, до 49кг (жінки)
21:25 Легка атлетика: Метання диска (чоловіки)
21:34 Тхеквондо: Бронзові фінали, до 58кг (чоловіки)
22:19 Тхеквондо: Фінал, до 49 кг (жінки)
22:20 Легка атлетика: 400 м (чоловіки)
22:30 Бокс: Півфінали, до 57 кг (жінки)
22:37 Тхеквондо: Фінал, до 58 кг (чоловіки)
22:40 Легка атлетика: 3000 м з/п (чоловіки)
23:02 Бокс: Півфінали, понад 92 кг (чоловіки)
23:34 Бокс: Фінал, до 63,5 кг (чоловіки)
23:51 Бокс: Фінал, до 80 кг (чоловіки)
Нагадаємо, український боксер Олександр Хижняк гарантував собі як мінімум "срібло", вийшовши у фінал Олімпіади. На минулих Іграх українець став срібним призером через прикру помилку. Після Ігор він одружився.