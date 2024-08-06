Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 7 серпня (оновлюється)

Скарбничка збірної України точно поповниться медаллю

У середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 12-й ігровий день. Україна цього дня гарантовано отримає медаль у боксі.

Починатимуть змагальний день легкоатлети, а завершуватимуть боксери. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, відбудуться медальні змагання у таких дисциплінах: скелелазіння, вітрильний спорт, важка атлетика, скейтбординг, велогонки, боротьба, артистичне плавання та тхеквондо.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 7 серпня (оновлюється)

00:06 Бокс: Фінал, до 60 кг (жінки)

8:30 Легка атлетика: Ходьба, марафон, змішана естафета

13:54 Спортивне скелелазіння: Швидкість (жінки)

15:43 Вітрильний спорт: Багатокорпусник (мікст)

16:00 Важка атлетика: 61 кг (чоловіки)

16:43 Вітрильний спорт: Швертбот (мікст)

18:30 Скейтбординг: Парк (чоловіки)

19:04 Трекові велогонки: Перегони переслідування (чоловіки)

19:15 Боротьба: Греко-римська, 77 кг, 97 кг (чоловіки). Вільна, 50 кг (жінки)

19:57 Трекові велогонки: Перегони переслідування (жінки)

20:00 Легка атлетика: Стрибки з жердиною (жінки) – 20.00

20:30 Артистичне плавання: Групи, акробатична програма

20:30 Важка атлетика: 49 кг (жінки)

21:19 Тхеквондо: Бронзові фінали, до 49кг (жінки)

21:25 Легка атлетика: Метання диска (чоловіки)

21:34 Тхеквондо: Бронзові фінали, до 58кг (чоловіки)

22:19 Тхеквондо: Фінал, до 49 кг (жінки)

22:20 Легка атлетика: 400 м (чоловіки)

22:30 Бокс: Півфінали, до 57 кг (жінки)

22:37 Тхеквондо: Фінал, до 58 кг (чоловіки)

22:40 Легка атлетика: 3000 м з/п (чоловіки)

23:02 Бокс: Півфінали, понад 92 кг (чоловіки)

23:34 Бокс: Фінал, до 63,5 кг (чоловіки)

23:51 Бокс: Фінал, до 80 кг (чоловіки)

Нагадаємо, український боксер Олександр Хижняк гарантував собі як мінімум "срібло", вийшовши у фінал Олімпіади. На минулих Іграх українець став срібним призером через прикру помилку. Після Ігор він одружився.