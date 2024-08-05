Париж-2024: все чемпионы и медалисты Олимпийских игр 5 августа (обновляется)

Медальные соревнования по серфингу под вопросом

В понедельник, 5 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится десятый соревновательный день. В некоторых видах за медали поборются украинцы.

Начнут медальный день триатлонисты, а завершат баскетболисты. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, спортсмены будут соревноваться за медали в таких видах: стрельба, бадминтон, спортивная гимнастика, гребной слалом, легкая атлетика, баскетбол 3х3 и велогонки.

Расписание и результаты медальных соревнований на Олимпиаде-2024 5 августа (обновляется)

9:00 Триатлон: Смешанная эстафета

10:30 Стрельба: Скорострельный пистолет 25 м (мужчины)

10:45 Бадминтон: Одиночный разряд (женщины)

12:45 Спортивная гимнастика: Параллельные брусья (мужчины)

13:38 Спортивная гимнастика: Бревно (женщины)

14:33 Спортивная гимнастика: Перекладина (мужчины)

15:23 Спортивная гимнастика: Свободные упражнения (женщины)

15:30 Бадминтон: Одиночный разряд (мужчины)

16:00 Стрельба: Скит (микст)

17:43 Гребной слалом: Экстрим-слалом (женщины)

17:48 Гребной слалом: Экстрим-слалом (мужчины)

20:00 Легкая атлетика: Прыжки с шестом (мужчины)

20:46 Трековые велогонки: Командный спринт (женщины)

21:30 Легкая атлетика: Метание диска (женщины) – 21.30

22:00 Баскетбол 3X3: Матч за бронзу (женщины)

22:10 Легкая атлетика: 5000м (женщины)

22:30 Баскетбол 3X3: Матч за бронзу (мужчины)

22:45 Легкая атлетика: 800м (женщины)

23:00 Баскетбол 3X3: Финал (женщины)

23:30 Баскетбол 3X3: Финал (мужчины)

На Олимпиаде в Париже по итогам девяти игровых дней украинцы сумели выиграть шесть медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан.