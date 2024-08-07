Європейська країна оголосила про бойкот Олімпіади через медаль (відео)

На Іграх пролунав черговий політичний скандал

У Румунії оголосили про бойкот церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі через скандал у спортивній гімнастиці. Після закінчення фіналу у вільних вправах бронзову нагороду виборола представниця Румунії, проте після протесту США медаль дісталася американці.

З відповідною заявою виступив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Він написав, що не поїде на церемонію закриття Ігор у Парижі на знак протесту проти кричущої несправедливості.

"Я вирішив не відвідувати церемонію закриття Олімпіади в Парижі після скандальної ситуації, що склалася в спортивній гімнастиці, де з нашими спортсменами поводилися абсолютно ганебно.

Зняти медаль, зароблену за сумлінну працю, на підставі звернення, якого не розуміють ні тренери, ні топтехніки абсолютно неприпустимо!", — заявив Чолаку.

Зазначимо, румунські гімнастки Ана Бербосу та Сабріна Манека-Війня набрали по 13,700 балів, перша виборола "бронзу". Спортсменки почали радіти, проте за деякий час оцінку американки Джордан Чайлз підняли на 0,1, після чого румунки опустилися на 4-5 місця.

Ана Бербосу дізнається, що залишилася без медалі

Нагадаємо, на відкритті Олімпіади-2024 у Парижі стався конфуз, через який спалахнув дипломатичний скандал.