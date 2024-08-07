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Європейська країна оголосила про бойкот Олімпіади через медаль (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Румунія не відправить офіційну делегацію до Парижа Новина оновлена 07 серпня 2024, 16:31
Румунія не відправить офіційну делегацію до Парижа. Фото Getty Images, facebook.com/CiolacuMarcel

На Іграх пролунав черговий політичний скандал

У Румунії оголосили про бойкот церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі через скандал у спортивній гімнастиці. Після закінчення фіналу у вільних вправах бронзову нагороду виборола представниця Румунії, проте після протесту США медаль дісталася американці.

З відповідною заявою виступив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Він написав, що не поїде на церемонію закриття Ігор у Парижі на знак протесту проти кричущої несправедливості.

"Я вирішив не відвідувати церемонію закриття Олімпіади в Парижі після скандальної ситуації, що склалася в спортивній гімнастиці, де з нашими спортсменами поводилися абсолютно ганебно.

Зняти медаль, зароблену за сумлінну працю, на підставі звернення, якого не розуміють ні тренери, ні топтехніки абсолютно неприпустимо!", — заявив Чолаку.

Зазначимо, румунські гімнастки Ана Бербосу та Сабріна Манека-Війня набрали по 13,700 балів, перша виборола "бронзу". Спортсменки почали радіти, проте за деякий час оцінку американки Джордан Чайлз підняли на 0,1, після чого румунки опустилися на 4-5 місця.

Ана Бербосу дізнається, що залишилася без медалі

Нагадаємо, на відкритті Олімпіади-2024 у Парижі стався конфуз, через який спалахнув дипломатичний скандал.

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#Румунія #Олімпійські ігри #Олімпіада #Спортивна гімнастика #Париж-2024