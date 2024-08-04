Эти красавицы — гордость Украины: все, что вам нужно знать о звездах Олимпиады-2024 Магучих и Геращенко (фото)

Яркие факты из биографий девушек

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялся финальный турнир по прыжкам в высоту среди женщин. Ярослава Магучих завоевала "золото", а Ирина Геращенко "бронзу".

"Телеграф" расскажет, что известно о спортсменках, прославивших нашу страну на спортивных играх.

Ярослава Магучих — что известно

Девушка жительница Днепра. Она является многократной чемпионкой украинских и международных соревнований по легкой атлетике. В свои 22 года украинка уже достигла вершины на уровне чемпионатов мира и Европы и Бриллиантовой лиги, а за месяц до Олимпиады сделала то, что не удавалось ни одной атлетке: прыгнула на 2.10 метра, установив мировой рекорд. В активе Магучих — золотые медали чемпионатов Европы и мира в помещении (2021 и 2022 соответственно). Также Магучих пять раз становилась победительницей этапов Бриллиантовой лиги в секторе прыжков в высоту. В мае 2020 года она получила звание заслуженного мастера спорта Украины.

Напомним, за несколько недель до Олимпиады, 7 июля, Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд – на этом же стадионе в Париже она преодолела 2,10 м. Мировой рекорд в женских прыжках в высоту держался 37 лет. Предыдущий рекорд в 1987 году установила болгарская легкоатлетка Стефка Костадинова, взявшая высоту 2,09 м. Ярослава Магучих – третья легкоатлетка в истории, имеющая два прыжка от 2,07 м и выше. Столько же удачных попыток у Бланка Влашич, а у Костадиновой их пять.

Фото — Instagram rosya_dp

Фото — Instagram rosya_dp

Фото — Instagram rosya_dp

Ирина Геращенко — что известно

4 августа украинка Ирина Геращенко завоевала бронзовую награду Олимпийских игр в Париже. В финале в прыжках в высоту среди женщин спортсменка с первой попытки взяла планку на высоте 1.95 м. Высота 1.98 см не подчинилась нашей спортсменке. Эта награда является первой олимпийской медалью для Ирины Геращенко. Всего у спортсменки 4 медали в командном зачете Украины. До этого в 2021 в финале Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту встретились три украинских легкоатлетки Ирина Геращенко (4 место, 1,98 м), Юлия Левченко и Ярослава Магучих. Девушка проживает в Киеве и имеет награду — орден княгини Ольги III ст. За достижение высоких спортивных результатов на XXX Всемирной летней Универсиаде в Неаполе (Итальянская Республика), выявлены самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины.

Фото — Instagram gerashchenkoi

Фото — Instagram gerashchenkoi

Фото — Instagram gerashchenkoi

Ранее Телеграф писал, что на Олимпийских играх в Париже состоялся финал в метании молота. Украину на соревнованиях представлял Михаил Кохан, принесший нашей стране "бронзу".