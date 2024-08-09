Гутцайт не поздравил Беленюка с медалью Олимпиады: причина в политике и выборах

Украинский спортивный чиновник угодил в скандал

На Олимпийских играх в Париже прогремел очередной скандал. На этот раз отличился президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

Президент НОК в своем Facebook поздравил всех наших медалистов Игр, кроме борца Жана Беленюка. На это обратил внимание юрист Евгений Пронин в telegram.

"Ты президент Национального олимпийского комитета страны, выступающей на Олимпийских играх, и один из самых титулованных олимпийцев приносит, в том числе этому олимпийскому комитету, который ты возглавляешь медаль. А ты как мелочный мальчишка, тупо обиделся и не поздравляешь человека, который взял медаль и объявил о завершении карьеры", — написал Пронин.

Гутцайт и Беленюк являются политическими конкурентами. Жан попытался стать президентом НОК, но проиграл на выборах. Видимо, отношения между спортсменом и функционером остаются холодными.

Напомним, Беленюк на Олимпиаде-2024 выиграл "бронзу" в греко-римской борьбе. Примечательно, что в этой весовой категории "золото" завоевал бывший украинец Семен Новиков, который представлял Болгарию.