Беленюк завоевал для Украины 10 медаль на Олимпиаде (видео)

Опытный украинский борец вновь сражался за медаль на Играх

В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх в Париже состоялся мужской финал в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Украину в малом финале представлял Жан Беленюк.

В поединке за "бронзу" Беленюк боролся против Аркадиуша Кулинича из Польши. "Дуэль" завершилась победой украинца со счетом 3:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Напомним, Беленюк, который является олимпийским чемпионом Токио и серебряным призером Игр в Рио, на старте олимпийского турнира прошел Цянь Хайтао (Китай) — 7:1, после чего справился с Нурсултаном Турсыновым (Казахстан) — 7:3. В 1/2 финала украинец проиграл иранцу Алирезу Мохмадипиани, несмотря на упорную борьбу — 3:3* (представитель Ирана победил за счет последнего активного действия).

Таким образом, на Олимпиаде в Париже украинцы сумели выиграть 10 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях. Третью золотую медаль в копилку Сине-желтых добавил боксер Александр Хижняк. Девятую медаль для Украины завоевал борец греко-римского стиля Парвиз Насибов.