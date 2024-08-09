"Это предательство": бывший украинец принес "золото" Олимпиады соседней стране

Атлет уехал из Украины в ноябре 2021 года

На Олимпийских играх в Париже украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл "бронзу". В этой весовой категории (до 87 кг) победу на Играх завоевал бывший украинец Семен Новиков (Болгария).

Известный харьковский бизнесмен, меценат и волонтер Юрий Сапронов назвал переход Новикова "предательством". Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

Юрий считает, что Новиков не бежал от войны, ведь полномасштабное вторжение РФ в Украину началось уже после начала перехода спортсмена в сборную Болгарии. Кроме того, Сапронов рассказал, что спонсировал Семена как перспективного харьковского спортсмена, в частности дал деньги на подготовку и поездку борца на ЧМ-2021. Почти сразу после турнира Новиков уехал в Болгарию.

"Было много поздравлений от украинцев и харьковчан с гордостью за Семена, и часто звучало "война вынудила Новикова уехать и выступать за Болгарию…".

Поздравления с золотом Олимпиады абсолютно справедливы. Это огромный труд Семена.

Война может заставить уехать. Но война не может заставить сменить гражданство.

И это не война, в ноябре 2021 года. Видимо? Это ценности? Это мораль? Это патриотизм? Как по мне, это предательство", — написал Сапронов.

Юрий Сапронов подробно расписал ситуацию с Семеном Новиковым

Добавим, что в сети некоторые поддержали Новикова. Пользователи считают, что у Семена не было бы возможности поехать на Игры из-за конкуренции с Беленюком.

Как Новиков выиграл "золото"

Отметим, Украина взяла еще одну медаль Олимпиады в греко-римской борьбе. "Серебро" выиграл Парвиз Насибов. К слову, в полуфинале олимпийского турнира Насибов одолел Хасрата Джаварова из Азербайджана.