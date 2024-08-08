Что они себе позволяют? В России истерят из-за Олимпиады

В России не довольны, что их не позвали на награждение Игр

На Олимпийских играх в Париже наградили участников командного турнира по фигурному катанию, которые завоевали медали на зимних Играх в Пекине. Россиян на награждение не позвали, хотя суд присудил им "бронзу".

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК), который не пригласил российских спортсменов на торжественную часть церемонии. Об этом сообщает ТАСС.

"Что они себе такое позволяют? Как это не позвать спортсменов, которые завоевали бронзовые медали? Они обязаны относиться ко всем странам одинаково, потому что они находятся на такой должности, и это должность не позволяет выделять одних и унижать других.

Бог им судья, но делать так нельзя, нельзя и точка", – заявила Тарасовой.

Член комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев назвал ситуацию "хамским беспределом".

"Это хамский беспредел со стороны Международного олимпийского комитета, что они не пригласили наших фигуристов на награждение в Париже. Вот почему? Если вы забираете золото, то отдайте хотя бы бронзу.

А просто не позвать на награждение… Это несправедливо по отношению к нашим спортсменам и создателю МОК Пьеру де Кубертену. Такое поведение МОК без реакции оставлять, конечно же, нельзя", — цитирует Свищева СЭ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и вовсе выдала порцию бреда, вспомнив скандал в женском боксе.

"Что вы хотите от людей, которые допускают мужчин с отрезанными половыми органами боксировать женщин? Что вы хотите от людей, которые разрешают трансгендерам, сидящим на гормонотерапии, соревноваться наряду с допинг-чистыми атлетами?

Мотивы у всех разные, а итог один – извращение олимпийского движения до неузнаваемости", — цитирует Захарову СЭ.

Напомним, сборная Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото" в фигурном катании (команда) на Олимпийских играх в Пекине. Однако награждение так и не состоялось из-за допинг-скандала вокруг россиянки Камилы Валиевой. В январе 2024 спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Камилу на 4 года, а также отобрал у нее все награды, полученные с декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил. Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) перераспределил медали в этой дисциплине с учетом вычета баллов Валиевой. В итоге первое место досталось США, второе — Японии, третье — команде ОКР.