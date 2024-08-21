Після цього можна вижити? З’явились фото наслідків ДТП за участю президента клубу УПЛ

Олександр Поворознюк не став пропускати матч через аварію

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк потрапив у ДТП на Івано-Франківщині. Його стан стабільний.

Про це повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. Фото з місця аварії опублікував сам Поворознюк, зазначивши, що не впорався з керуванням.

За словами Бурбаса, аварія сталася 21 серпня у місті Городенка. Олександр Поворознюк їхав на матч — 1/32 фіналу Кубка України проти клубу "Пробій" (Городенка, Івано-Франківська область). На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Свій стан у розмові з Бурбасом Поворознюк оцінив як "важкий, але стабільний" і додав, що вже перебуває на стадіоні.

"Зі мною все добре, можете не турбуватися, я живий. Їхав на футбол "Кубок України" в Івано-Франківську область, за 10 км до місця призначення не впорався з керуванням. Все добре, стан стабільний", — написав він у Telegram-каналі.

На фото видно зім’яту машину Поворознюка. У автомобіля розкурочено передній бампер і розбито лобове скло. Зважаючи на вм’ятини, президент "Інгульця" міг врізатися у щось, наприклад дерево або стовп.

У салоні спрацювали подушки безпеки на кермі й не тільки. На сидіннях валяються уламки лобового скла, а на килимку — іконка. Також "Телеграф" звернув увагу на одну цікаву деталь — заглушку ременя безпеки. Їх ставлять, щоби не спрацьовувала сигналізації непристебнутого ременя під час руху. Це означає, що Олександр Поворознюк їхав не пристебнутим, а отже, порушив вимоги правил дорожнього руху.

Також на важелі, що знаходиться праворуч біля керма, висить велика кількість різноколірних резинок. Як правило, ними скріплюють пачки грошей, але навіщо їх використав Олександр Поворознюк невідомо.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у 2023 році Олександра Поворознюка оголосили у розшук у Росії. Його навіть заочно заарештували.