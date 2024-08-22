Мудрик после россиянки подкатил к горячей испанской модели (фото)

23-летний футболист активно пользуется соцсетями

Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, похоже, подкатывает к испанской модели и актрисе Даниэле Вашингтон. Ранее украинца связывали с российской моделью Виолетой Грачевой.

Украинец начал комментировать фотографии испанской красавицы на ее странице в Instagram. На последнем снимке, который прокомментировал футболист, Даниэла позирует в воде в черном бикини. Судя по геолокации фото сделаны на Ибице (Испания).

"Madre mia", — прокомментировал снимки Мудрик. Судя по всему, футболист восхищен фигурой испанки.

Даниэла родилась 17 августа 2001 года в Мадриде. Она ведет собственный блог в Instagram (свыше 200 тысяч подписчиков), а также работает фотомоделью в Uno Models — одной из крупнейших компаний в Испании в этой сфере.

Даниэла Вашингтон

Напомним, ранее Грачева встречалась с норвежским футболистом Матиасом Норманном, который сбежал из РФ из-за войны. Кроме того, в декабре 2023 года девушка провела вечер в компании российского футболиста "Зенита" Андрея Мостового. На Евро-2024 Мудрик угодил в скандал, футболиста обвинили в том, что он отправил цветы Виолетте, которая в то время находилась в РФ.