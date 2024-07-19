Партнер Мудрика радикально сменил имидж после победы на Евро-2024 (фото)

Футболист сдержал своей слово

Защитник лондонского "Челси" и сборной Испании Марк Кукурелья покрасил волосы в красный цвет после победы на чемпионате Европы-2024 по футболу. Таким образом, он исполнил обещание, которое дал перед турниром.

Футболист опубликовал соответствующие снимки на своей странице в Instagram. Фанатам такое преображение игрока понравилось.

Отметим, Кукурелья провел на Евро-2024 шесть матчей, а в финальном поединке отдал голевой пас на Оярсабаля, оформившего победный гол. Марк был одним из лидеров команды на турнире, хотя в "Челси" он провел нелучший сезон.

Примечательно, что Кукурелья стал самым ненавистным игроком на ЧЕ-2024 из-за инцидента в матче с Германией. Футболист сыграл рукой в своей штрафной, однако рефери не назначил 11-метровый, что повлияло на ход встречи. Немцы во всем винят именно Марка.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1). В 1/2 финала Испания обыграла Францию (2:1), а в финале — Англию (2:1). Ознакомиться с результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".