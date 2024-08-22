Мудрик після росіянки підкотив до гарячої іспанської моделі (фото)

23-річний футболіст активно користується соцмережами

Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик, схоже, підкатує до іспанської моделі та актриси Даніели Вашингтон. Раніше українця пов’язували з російською моделлю Віолетою Грачовою.

Українець почав коментувати фотографії іспанської красуні на її сторінці в Instagram. На останньому знімку, який прокоментував футболіст, Даніела позує у воді у чорному бікіні. Судячи з геолокації фото зроблено на Ібіці (Іспанія).

"Madre mia", — прокоментував знімки Мудрик. Зважаючи на все, футболіст захоплений фігурою іспанки.

Даніела народилася 17 серпня 2001 року у Мадриді. Вона веде власний блог в Instagram (понад 200 тисяч підписників), а також працює фотомоделлю в Uno Models – однією з найбільших компаній в Іспанії у цій сфері.

Даніела Вашингтон

Нагадаємо, раніше Грачова зустрічалася з норвезьким футболістом Матіасом Норманном, який втік із РФ через війну. Крім того, у грудні 2023 року дівчина провела вечір у компанії російського футболіста "Зеніту" Андрія Мостового. На Євро-2024 Мудрик потрапив у скандал, футболіста звинуватили у тому, що він відправив квіти Віолетті, яка на той час перебувала у РФ.