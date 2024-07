"Хуже не бывает": Мудрик набил тату с ошибкой (фото)

Спортсмен оказался в нелепой ситуации

Левый вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик "отличился" в Англии благодаря странной татуировке. Примечательно, что перед Евро-2024 знаменитый футболист Синих посоветовал Михаилу избавиться от тату.

Об этом сообщает The Sun. Болельщики "Челси" заметили досадную ошибку в одной из татуировок Михаила Мудрика.

На днях "Челси" опубликовал фотографию Мудрика с тренировки. На снимке можно разглядеть надпись на локте футболиста.

Михаил Мудрик на тренировке

"Not always does lighting strike when there are sparks", что дословно переводиться как "не всегда освещение бьет, когда есть искры". Английские фанаты тут же начали шутить над Мудриком, который, видимо, перепутал слова lighting (освещение) и lightning (молния). С этим словом появляется хоть какой-то смысл в татуировке вингера.

"У Мудрика в татуировке орфографическая ошибка", "Есть ли татуировки хуже, чем у Мудрика?", "Это такая татуировка Мудрика", — комментируют пользователи тату футболиста.

Напомним, сборная Украины провально выступила на Евро-2024, не сумев выйти из группы. Мудрик оказался в эпицентре скандала.