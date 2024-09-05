Украина - Албания: где и когда бесплатно смотреть матч Лиги наций

Национальная команда в Лиге наций сыграет с Албанией, Грузией и Чехией

В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу проведет свой первый официальный матч после провального чемпионата Европы. На Евро-2024 Сине-желтые не сумели выйти из группы.

В прямом эфире в Украине матч национальной сборной против Албании покажут на нескольких платформах. Об этом сообщает "Телеграф".

Бесплатно посмотреть игру можно в цифровом вещании T2 на региональных каналах "Суспільного" (Суспільне Київ, Суспільне Черкаси і т д.), а также клиентам кабельного ТВ. В сети поединок будет доступен для просмотра єксклюзивно на медиа-платформе Megogo (требуется подписка).

Матч Украина — Албания состоится в Праге (Чехия) на стадионе "Летна", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Сине-желтые преследуют несколько целей в Лиге наций. Во-первых, нашей команде необходимо подняться рейтинге УЕФА, чтобы перед жеребьевкой европейского отбора на ЧМ-2026 быть в первой корзине. Кроме того, в случае неудачи в квалификации ЧМ-2026 существует вариант выхода на Мундиаль через Лигу наций, а для этого необходимо успешно выступить на турнире.

Напомним, журнал France Football огласил список номинантов на "Золотой мяч-2024". Одна номинация досталась украинцу. В прошлом году престижную награду выиграл аргентинец Лионель Месси.