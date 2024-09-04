Первый после "Шевы": украинский футболист номинирован на "Золотой мяч"

Со времен Андрея Шевченко никто из украинцев не был номинирован на эту престижную награду

В среду, 4 сентября, журнал France Football огласил список номинантов на "Золотой мяч-2024". В прошлом году награду выиграл аргентинец Лионель Месси.

О номинации украинца Артема Довбика стало известно после соответствующего объявления от France Football в соцсети Х. Форвард сборной Украины проявил себя в Испании.

27-летний Довбик получил признание от авторитетного французского журнала благодаря своей феноменальной игре в чемпионате Испании за "Жирону". В прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. В кампании 2023/24 украинец на клубном уровне оформил 25 голов и 10 ассистов в 41 матче.

Летом 2024 года Довбик перешел из "Жироны" в "Рому", но в Италии пока голами не отмечался. Добавим, что форвард вместе со сборной Украины провалил Евро-2024, ни разу не забив на турнире.

Напомним, Довбик также получил номинацию на звание лучшего игрока чемпионата Испании. К слову, из-за трансфера игрока в "Жирону" произошел скандал.

Добавим, что в 2024 году награду лучшему футболисту мира "Золотой мяч" будут вручать несколько иначе. К организации мероприятия будет подключен главный футбольный орган Европы — УЕФА.