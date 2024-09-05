Україна — Албанія: де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги націй

Національна команда у Лізі націй зіграє з Албанією, Грузією та Чехією

У суботу, 7 вересня, збірна України з футболу проведе свій перший офіційний матч після провального чемпіонату Європи. На Євро-2024 Синьо-жовті не зуміли вийти із групи.

У прямому ефірі в Україні матч національної збірної проти Албанії покажуть на кількох платформах. Про це повідомляє "Телеграф".

Безкоштовно подивитися гру можна у цифровому мовленні T2 на регіональних каналах "Суспільне" (Суспільне Київ, Суспільне Черкаси тощо), а також клієнтам кабельного ТБ. У мережі поєдинок буде доступний для перегляду ексклюзивно на медіаплатформі Megogo (потрібна підписка).

Матч Україна – Албанія відбудеться у Празі (Чехія) на стадіоні "Летна", початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Синьо-жовті переслідують кілька цілей у Лізі націй. По-перше, нашій команді необхідно піднятися в рейтингу УЄФА, щоб перед жеребкуванням європейського відбору на ЧС-2026 бути в першому кошику. Крім того, у разі невдачі у кваліфікації ЧС-2026 існує варіант виходу на Мундіаль через Лігу націй, а для цього необхідно успішно виступити на турнірі.

Нагадаємо, журнал France Football оголосив список номінантів на "Золотий м’яч-2024". Одна номінація дісталася українцеві. Минулого року престижну нагороду виграв аргентинець Ліонель Мессі.