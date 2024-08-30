Хотят признать террористом: экс-футболист сборной Украины разгневал россиян заявлением о Курске

Футболист сделал громкое заявление после очередного массированного обстрела Украины со стороны РФ

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев объявлен в розыск в России. Футболист и ранее делал антироссийские высказывания, но его последне заявление вызвало настоящую истерику в РФ.

По информации Р-Спорт, московский следственный комитет возбудил уголовное дело после утреннего заявления Алиева. Игрока объявили в розыск в РФ "за публичные призывы к терроризму".

В пятницу, 30 августа, Александр на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором призвал "убивать нечисть и мирное население" в Курской области. Примечательно, что Алиев в возрасте 12 лет переехал в Курск. В городе, как рассказывал сам спортсмен, по-прежнему живут его мама и бабушка.

Отметим, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Алиев записался в ряды территориальной обороны Киева, а позднее начал службу в ВСУ. Недавно бывший футболист получил удостоверение участника боевых действий, из-за чего на него посыпалась критика. Александр объяснил, что получил удостоверение УБД за "первые дни войны".

Ранее Алиев удивил сеть, поздравив Вооруженные силы Украины на украинском языке, хотя ранее он публиковал видео на языковую тему. В нем бывший хавбек "Динамо" заявлял, что всегда говорил и будет говорить на русском языке.