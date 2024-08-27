Мудрик угодил в скандал в Украине: что произошло

Спортсмен сменил агента, но бывший представитель футболиста считает, что ему задолжали

Пока футбольная карьера украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика откровенно идет на спад, игрок сборной Украины частенько попадает в скандалы. На этот раз Михаил что-то не поделил со своим бывшим агентом.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык на своем YouTube-канале. Он показал документы, согласно которым бывший агент Мудрика Алексей Алехина требует от футболиста денежные средства за предоставление представительских функций.

Детали не сообщаются, но судя по дате заключения Посреднического договора (январь 2023 года) можно сделать вывод, что дело как-то связано с переходом Мудрика в "Челси". Палата по разрешению споров Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыла производство по этому делу.

Цыганык считает, что все проблемы игрока, связаны с его окружением. Недавно Михаил сменил Алехина на агентство Вадима Шаблия.

Накануне Мудрик поработал моделью во время представления новой формы "Челси".

Ранее сообщалось, что Мудрик расстался с российской моделью Виолеттой Грачевой. Позднее стало известно, что Михаил "клеится" к испанской актрисе.