Російський фігурист попросив у Путіна мільйони на війну

Олімпійський чемпіон обіцяє воювати за Путіна на "спортивному фронті"

Знаменитий російський фігурист, дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко, запросив черговий кремлівський грант на льодове шоу. У 2023 році колишній спортсмен потрапив до санкційного списку президента України Володимира Зеленського.

Заявку Плющенка опубліковано на сайті Президентського фонду культурних ініціатив. Фігурист запитує у президента РФ Володимира Путіна 22 450 000 рублів (близько 10 млн грн) на проєкт "Казки Євгена Плющенка", вартість реалізації якого оцінили в 148 725 000 рублів (близько 68 млн грн).

В основу постановки покладено балети Чайковського "Спляча красуня", "Лебедине озеро" та "Лускунчик". Метою проєкту є "виховання патріота та громадянина великої країни". Плющенко фактично називає своє льодове шоу "війною" за допомогою мистецтва та спорту.

"Події нашого часу показують, як важливо виховати патріота та громадянина своєї великої країни і як важливо на прикладах вигаданих персонажів та реальних героїв донести до молодого покоління любов до своєї держави, до своєї сім’ї, актуалізувати почуття гордості за свою армію та Батьківщину. Герої сучасності – Герої Росії.

Воювати можна не лише з автоматом у руках, а й використовуючи силу мистецтва та спорту", – йдеться в обґрунтуванні проєкту.

Нагадаємо, дружина Плющенка Яна Рудковська стала посміховиськом у мережі, порівнявши льодові шоу чоловіка з концертами американської суперзірки Бейонсе. Наприкінці 2023 року Плющенко не отримав президентський грант на проведення льодових шоу. Раніше він заробляв на русофобії, регулярно одержуючи гроші з кремлівського фонду.