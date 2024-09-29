"Школа Дерюгиных" выиграла "серебро" на клубном чемпионате мира (видео)

Украинки достойно выступили на соревнованиях наивысшего уровня

Украинская "Школа Дерюгиных" заняла второе место на клубном чемпионате мира по художественной гимнастике Aeon Cup 2024 в Японии. К слову, на Олимпиаде в Париже прогремел географический скандал из-за профиля украинской грации на сайте спортивного телеканала.

Об успехе "Школы Дерюгиных" сообщает официальный telegram-канал Минмолодежьспорта. Украинский клуб на соревнованиях представляли Таисия Онофрийчук, Кристина Пограничная и Таисия Редька.

"Золото" Aeon Cup 2024 завоевал клуб из США "Burio/Pacific", а "бронза" досталась итальянской команде "Ginnastica Fabriano". Добавим, что Таисия Редька стала победительницей в многоборье среди юниорок с результатом 117.800 балла, а Онофрийчук завоевала бронзовую медаль многоборья на взрослом уровне, получив 134.350 балла.

Выступление Пограничной с булавами

Напомним, чемпионка Европы по художественной гимнастике и бронзовый призер чемпионата мира Виктория Оноприенко не попала в состав сборной Украины на Олимпийские игры в Париже. Вместо лидера команды в состав была включена 16-летняя перспективная Онофрийчук, которая стала самой молодой гимнасткой, когда-либо представлявшей Украину на Олимпиаде в личных соревнованиях.