Львов - это Россия? На Олимпиаде прогремел очередной скандал

Украинцы требуют немедленно исправить ошибку

Официальный транслятор Олимпийских игр в Париже телеканал Eurosport облажался с профилем украинской гимнастки Марии Высочанской на своем официальном сайте. Там указано, что украинка родилась в городе "Львов (Россия)".

На это обратил внимание главный редактор Tribuna.com Олег Щербаков в Facebook. Также он отметил, что российские комментаторы канала помогают российской пропаганде.

"Неуважаемый Евроспорт с вашими российскими комментаторами, которые между строк регулярно доносят пропагандистские и манипулятивные месседжи. А давайте вы гипероперативно это поправите и извинитесь", — написал Щербаков.

Eurosport обозначил Львов как российский город

Отметим, Высочанская приняла участие на Олимпиаде в групповых упражнениях, где украинки успешно преодолели квалификационный этап и вышли в финал. В финале наши грации блестяще выступили с 5 обручами, но провалили программу с 2 мячами и 3 ленточками, заняв итоговое 7-е место.

Напомним, в личном многоборье Украину на Олимпиаде представляла Таисия Онофрийчук. К слову, на награждении гимнасток прогремел скандал, связанный с Украиной.