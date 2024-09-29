"Школа Дерюгіних" виграла "срібло" на клубному чемпіонаті світу (відео)

Українки гідно виступили на змаганнях найвищого рівня

Українська "Школа Дерюгіних" посіла друге місце на клубному чемпіонаті світу з художньої гімнастики Aeon Cup 2024 у Японії. До речі, на Олімпіаді в Парижі пролунав географічний скандал через профіль української грації на сайті спортивного телеканалу.

Про успіх "Школи Дерюгіних" повідомляє офіційний telegram-канал Мінмолодьспорту. Український клуб на змаганнях представляли Таїсія Онофрійчук, Христина Погранична та Таїсія Редька.

"Золото" Aeon Cup 2024 завоював клуб із США "Burio/Pacific", а "бронза" дісталася італійській команді "Ginnastica Fabriano". Додамо, що Таїсія Редька стала переможницею у багатоборстві серед юніорок з результатом 117.800 балів, а Онофрійчук здобула бронзову медаль багатоборства на дорослому рівні, отримавши 134.350 балів.

Виступ Пограничної з булавами

Нагадаємо, чемпіонка Європи з художньої гімнастики та бронзова призерка чемпіонату світу Вікторія Онопрієнко не потрапила до складу збірної України на Олімпійські ігри в Парижі. Замість лідера команди до складу було включено 16-річну перспективну Онофрійчук, яка стала наймолодшою гімнасткою, яка будь-коли представляла Україну на Олімпіаді в особистих змаганнях.