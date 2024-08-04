"Так и проигрываются медали": украинский олимпиец жестко прошелся по судьям Игр-2024

Спорстмен рассказал, почему Украина идет без медалей в спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Назар Чепурный после финала в опорном прыжке на Олимпийских играх в Париже сделал громкое заявление. Украинец на соревнованиях занял шестое место.

Соответствующий комментарий Чепурного приводит "Суспільне Спорт". Украинец намекнул на проблемы в отечественной гимнастики на уровне Федерации. По его мнению, на турнирах высшего уровня не хватает украинских судей.

"Я доволен своими прыжками. Где-то плюс-минус лучше, где-то плюс-минус хуже. Но не считаю, что они были гораздо хуже, чем у ребят из других стран. Поэтому хочу отдельно "поблагодарить" — не знаю, кого именно, но считаю, что некоторые поймут: пока у нас в гимнастике происходит какое-то непонятное сражение за власть, так и проигрываются медали на Олимпийских играх, на чемпионатах Европы и Кубках мира. Потому что это уже не первый случай, когда из-за того, что у нас нет судей, которые боролись бы за спортсменов, нас суют где угодно.

[Так было на] чемпионате Европы, где за лучшее выполнение второго прыжка я получил на пол балла меньшую оценку, чем требовалось. Но эта оценка была не обоснована. Также это было на Кубке мира, когда подали протест и потом в последний момент меня поставили на второе место. Таково и сейчас ощущение, когда заходил на подиум", — заявил спортсмен.

Напомним, перед стартом Олимпийских игр в сборной Украины по спортивной гимнастике прогремел скандал. Верняев раскритиковал работу Украинской федерации гимнастики, в частности вице-президента Федерации Стеллу Захарову. О проблемах в команде также сообщила тренер Ковтуна Ирина Горбачева. Захарова в ответ раскритиковала украинские СМИ.