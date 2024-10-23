В украинской гимнастике вспыхнул грандиозный скандал: в деле замешана легенда спорта

Журналисты провели расследование, которое больно ударило по верхушке Федерации гимнастики Украины

Тренер серебряного призера Олимпиады-2024 Ильи Ковтуна Ирина Горбачева высказалась о расследование Tribuna.com и NGL.media про скандальный чемпионат Украины по спортивной гимнастике. Это не первый скандал в украинской гимнастике.

Соответствующий комментарий Горбачева разместила в сторис на своей странице в Instagram. Тренер требует объяснений от всех причастных.

"Думаю, что должна быть прозрачность, честность, законность и справедливость. И все причастные к данному ЧУ должны достойно отчитаться перед обществом и гимнастическим сообществом, и точка.

P.S. Такая мега огромная сумма израсходованных средств на данный праздник спорта и должна иметь должное массовое глобальное внимание от народа, а не только…" – написала Горбачева.

Ирина Горбачева и Илья Ковтун

Согласно расследованию Tribuna и NGL.media, чемпионат Украины по спортивной гимнастике стал самым дорогим спортивным соревнованием на территории Украины из тех, которые финансируются госбюджетом после начала полномасштабной войны. Общая смета двухдневного турнира составила более 8,5 млн. грн, при этом лучшие украинские гимнасты пропустили его.

Очень странным оказался выбор подрядчика, который помогал организовывать турнир. По информации Tribuna, тендер выиграла ранее никому не известная компания "Киев медиа продакшн", которую возглавляет 23-летняя жительница Белой Церкви Валерия Гуторко. Компания зарегистрирована в конце 2021 года, но только осенью 2024 года получила свои первые бюджетные заказы. Журналисты не сумели найти реальные следы деятельности компании (фактический адрес, номер телефона и т.д.), а вот про Гуторко известно намного больше.

Еще год назад Валерия искала работу администратора магазина на 14 тыс. грн. зарплаты, а недавно одна из структур Минспорта заплатила ее фирме более 6,6 млн грн за услуги по организации чемпионата Украины по спортивной гимнастике. В резюме она утверждала, что раньше работала консультантом в салоне оптики, продавцом в сети магазинов "Море пива" и администратором в интернет-магазине сувениров. Девушка, которая сейчас находится за границей, подтвердила журналистам, что на документах действительно указана она, но само соглашение подписал другой человек – "по доверенности".

Валерия Гуторко сейчас путешествует по Европе

В итоге неизвестная никому компания организовала чемпионат фактически через день после заключения договора. "Киев медиа продакшн" справился со всеми необычными заданиями – от установки специфического гимнастического инвентаря до профессионального света, концертного звука и техники для судей.

Непосредственным организатором чемпионата стала вице-президент Украинской федерации гимнастики, олимпийская чемпионка, 61-летняя Стелла Захарова. Именно ее фамилия указана на всех афишах, а аккредитация спортсменов и журналистов проходила через ее личный сайт. Захарова на вопрос журналиста "Трибуны" об отношениях с "Киев медиа продакшн" обвинила СМИ в провокации.

"Я на эти вопросы отвечать не буду. Можете спросить меня о чемпионате Украины, в котором я как организатор принимала участие. А в этих вопросах [о подрядчике] я ничего не знаю, поэтому звиняйте", – сказала Захарова. При этом в Instagram самой Захаровой есть видео, где она лично контролирует процесс монтажа оборудования во Дворце спорта, где проходил ЧУ.

Стелла Захарова

По информации Tribuna, государственное учреждение "Укрспортобеспечение" создает рабочую группу для проверки фактов, изложенных в расследовании Tribuna.com совместно с независимым антикоррупционным центром NGL.media.

Напомним, украинский гимнаст Назар Чепурный после финала в опорном прыжке на Олимпийских играх в Париже сделал громкое заявление. Спортсмен намекнул на проблемы в отечественной гимнастике на уровне Федерации.