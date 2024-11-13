Скандальная украинская гимнастка блеснула идеальной фигурой в Дубае (фото)
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Бывшая спортсменка отдыхает на известном курорте
Известная украинская гимнастка Влада Никольченко, которая осенью 2023 году оказалась в эпицентре международного скандала, отдыхает в ОАЭ. К слову, украинка потеряла место в национальной команде, после чего завершила профессиональную карьеру в 21 год.
Соответствующее фото Никольченко разместила своей странице в Instagram. Судя по геолокации, гимнастка сейчас отдыхает в Дубае в отеле Terra Solis.
"Как ощущается 12 ноября", — подписала снимок Влада. Гимнастка при этом продемонстрировала свою идеальную фигуру.
"Огонь", "Очень красивая", — пишут в сети.
Никольченко ведет блог в Instagram. На нее подписано свыше 60 тысяч подписчиков. Добавим, что на профессиональном уровне Влада брала "бронзу" на чемпионате мира-2019 в упражнениях с булавами, а также становилась двукратной бронзовой призершей Европейских игр и чемпионата Европы в том же году.
Напомним, в ноябре 2023 года Никольченко в Польше, заявила, что "ненавидит эту страну всей душой, а также людей, который здесь живут". Спортсменка после этого извинилась, сославшись на психологический срыв. В 2024 году Влада засветила кольцо на безымянном пальце.