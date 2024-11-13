В украинской гимнастике прогремел новый скандал: олимпийский чемпион жестко наехал на Федерацию

Именитый спортсмен рассказал о проблемах в сборной Украины

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев жестко раскритиковал работу вице-президента Федерации гимнастики Украины Стеллы Захаровой. Накануне СМИ провели расследование, согласно которому при организации чемпионата Украины-2024 могла быть коррупционная составляющая. Этот турнир организовывала Захарова.

Соответствующий пост Верняев опубликовал в Facebook. Олег упомянул про ЧУ-2024, а также рассказал о других проблемах, с которыми столкнулся при взаимодействии с Федерацией.

"Я больше не могу молчать. Я в сборной Украины с 2010 года, и за все это время не помню более коррумпированного и ужасного вице-президента федерации, чем сейчас. Постоянные препятствия, палки в колесах, помощь блокируют, инициативы тормозят", — написал Верняев.

Олег Верняев прервал молчание

Добавим, что в сети поддержали Олега. Пользователи считают, что ситуация в украинском спорте отображает общее положение дел с коррупцией в стране.

Напомним, Верняев не впервые критикует Федерацию. Перед Олимпиадой-2024 он прошелся по организации из-за недостатка чешек. Захарова ответила на выпад олимпийского чемпиона. Больше по теме можно прочитать в материале "Телеграфа": Интервью с олимпийской чемпионкой, президентом Федерации спортивной гимнастики Украины Стеллой Захаровой.