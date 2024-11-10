Как пригласить на свидание олимпийскую чемпионку: украинская фехтовальщица дала совет мужчинам

Спортсменка рассказала, что любит получать от ухажеров цветы

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа (командная сабля) Елена Кравацкая приоткрыла занавес личной жизни. Спортсменка воспитывает сына, но с отцом ребенка разошлась давно.

Об этом Елена написала в Instagram. Кроме того, спортсменка дала совет поклонникам, которые приглашают ее на свидание через соцсети.

"А теперь по сути: мужчины, если приглашаете меня на свидание через Instagram… Ну-ка, это же олимпийская чемпионка! Давайте начнем с доставки цветов. И, кстати, для бонусных баллов – я люблю розы (намек, намек). А там, может быть, наши шансы на встречу значительно вырастут", — написала Елена, прикрепив свой фото с саблей.

Елена Кравацкая

Напомним, сборная Украины по фехтованию на саблях (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова) в финале олимпийского командного турнира в Париже со счетом 45:42 победила команду Южной Кореи. После грандиозного успеха Кравацкая поделилась в соцсетях пикантным снимком с саблей. Позднее новоиспеченная олимпийская чемпионка похвасталась своей фигурой.