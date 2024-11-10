Российский теннисист опозорился на супертурнире в Турине (видео)

Российский спортсмен часто не справляется с давлением

Лучший российский теннисист Даниил Медведев пробился на Итоговый турнир ATP в Турине. Россиян славится своими истериками во время матчей и соревнования в Италии не стали исключением.

В первом матче групповой стадии Медведев вновь не сдержал эмоции, выставив себя посмешищем. Об этом сообщает "Телеграф".

В поединке против Тейлора Фрица (США) у россиянина не пошла игра. Сначала он проиграл первый сет со счетом 4:6, сделав три двойных ошибки подряд. Во время перерыва между сетами он разбил ракетку и выкинул ее за скамейку.

Во втором сете при счете 2:3 он проиграл подачу, швырнул ракетку, а потом ударил ею по микрофону – за это судья оштрафовал Даниила на очко. После этого Медведев подкинул дважды ракетку вверх и не поймал ее. На приеме следующего гейма россиянин принимал подачу соперника, держа ракетку за "голову" (верхняя часть).

В итоге Медведев в 2 сетах уступил американцу со счетом 4:6, 3:6.

Напомним, что Медведев не в первый раз истерит на крупных турнирах. К примеру, на теннисном турнире в Париже Даниил демонстративно показал болельщикам средний палец.