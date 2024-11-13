Скандальна українська гімнастка блиснула ідеальною фігурою у Дубаї (фото)

Колишня спортсменка відпочиває на відомому курорті

Відома українська гімнастка Влада Нікольченко, яка восени 2023 року опинилася в епіцентрі міжнародного скандалу, відпочиває в ОАЕ. До речі, українка втратила місце у національній команді, після чого завершила професійну кар’єру у 21 рік.

Відповідне фото Нікольченко розмістила своїй сторінці в Instagram. Судячи з геолокації, гімнастка зараз відпочиває у Дубаї у готелі Terra Solis.

"Як відчувається 12 листопада", — підписала знімок Влада. Гімнастка продемонструвала свою ідеальну фігуру.

Влада Нікольченко

"Вогонь", "Дуже красива", — пишуть у мережі.

Влада Нікольченко

Нікольченко веде блог в Instagram. На неї підписано понад 60 тисяч підписників. Додамо, що на професійному рівні Влада брала "бронзу" на чемпіонаті світу-2019 у вправах з булавами, а також становилася дворазовою бронзовою призеркою Європейських ігор та чемпіонату Європи в тому ж році.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Нікольченко у Польщі заявила, що "ненавидить цю країну всією душею, а також людей, які тут живуть". Спортсменка після цього вибачилася, пославшись на психологічний зрив. У 2024 році Влада засвітила обручку на безіменному пальці.