Скандальная украинская гимнастка засветила кольцо на безымянном пальце (фото)

Спортсменка побывала в самом романтическом городе мира

Знаменитая украинская гимнастка Влада Никольченко, которая осенью 2023 году оказалась в эпицентре международного скандала, похвасталась кольцом на безымянном пальце. Спортсменка после польской истории лишилась места в национальной команде и лишь недавно вернулась в сборную Украины.

В понедельник, 1 апреля, Влада опубликовала соответствующий пост в Instagram. Украинская грация позировала вблизи Эйфелевой башни в Париже (Франция).

Кроме того, Никольченко засветила кольцо на безымянном пальце, намекнув на скорую свадьбу. Подписчики гимнастки отметили, что украинка опубликовала пост в День дурака и могла просто пошутить. Однако в комментариях Влада заверила, что ее коллеги первыми получат приглашения на торжество. Имя избранника спортсменки неизвестно.

Влада Никольченко в Париже

Влада Никольченко похвасталась кольцом на безымянном пальце

Добавим, что Никольченко выступила на Гран-при по художественной гимнастике во Тье (Франция), правда, вне соревнований.

Напомним, Никольченко, находясь в Польше, написала в Instagram что "ненавидит эту страну и живущих там людей". Позже спортсменка извинилась, объяснив свое поведение, психологическим срывом. Из-за этого спортсменку убрали из сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Федерация художественной гимнастики Украины открестилась от сбора средств на фотографа.