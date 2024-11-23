"Как может великая держава...": советский чемпион истерит из-за нехватки патронов в России

Титулованный спортсмен считает Россию великой державой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал нехватку патронов для биатлона в России. Накануне в РФ обвинили Европу в недостачи патронов для этого вида спорта.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. Бывший спортсмен считает, что во всем виноваты российские чиновники.

"В России можно делать все что угодно и лучше, чем во всем остальном мире! Надо только преодолеть чиновничий беспредел! Госдума принимает по 100 законов – ни один не работает. Надо четко назвать конкретных людей, которые отвечают за эту отрасль, и спросить с них.

Моя бы воля, отправил бы всех ответственных на Магадан. Как может великая держава, выигравшая Великую Отечественную войну и делавшая лучшее оружие в мире, не производить нормальных патронов? У нас были патроны БИ 7-2 и "Олимп", им не было равных в мире. Хочешь жить в мире, готовься к войне!

Можно ли наладить производство в короткие сроки? Да надо чиновников поставить у станка, пускай ночами работают, тогда все получится", – сказал Тихонов.

Напомним, Тихонов неоднократно оскорблял норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов и украинцев.