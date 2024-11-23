Слова титулованной спортсменки уже никто не воспринимает всерьез

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила об увеличении интереса к лыжным гонкам в РФ, несмотря на международную изоляцию. К слову, бывшая спортсменка предрекает скорую смерть Западу.

Соответствующий комментарий Вяльбе приводит metaratings.ru. Титулованная лыжница больше не пользуется авторитетом даже среди россиян.

"Надеюсь, что все спортсмены покажут в этом сезоне максимальный результат и будет хорошая борьба. Мы не ощущаем, что без международных стартов интерес к лыжным гонкам падает, интерес даже приумножается.

Сохраняют ли спортсмены мотивацию? Надо спрашивать у них. Я не понимаю, что такое мотивация у спортсменов. У них должна быть цель", – сказала Вяльбе.

В сети лишь посмеялись над очередным нелепым заявлением функционера. Пользователи считают, что Вяльбе под чистую уничтожила свою репутацию, а рост интереса к лыжным гонкам в РФ действительно есть, но он "отрицательный".

Напомним, недавно Вяльбе заявила, что Россию вернут в мировой спорт после того, как на Лондон будет сброшена бомба. Позже путинистка извинилась перед болельщиками, однако сделала только хуже.