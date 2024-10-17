"Умирают в прадедовских штанах, имея миллиард": советский чемпион оскорбил целую нацию

Бывший биатлонист недолюбливает скандинавов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя приговор бывшему главе мирового биатлона (IBU) Андерсу Бессебергу, оскорбил норвежцев. Бессенберга приговорили к 3 годам 1 месяцу тюрьмы за получение взяток (проститутки, охотничьи туры и дорогие часы) в России.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит legalbet. Он назвал норвежцев "скупердяями".

"Получение часов? Ха-ха, это же норвежцы, это нация, которая умирает в прадедовских штанах, имея миллиард! Это редкие скупердяи, которых свет не видел. Я одному бывшему президенту на день рождения принес бутылку водки 0,7 и портмоне, куда положил 500 евро – принято так у нас. Он же ко мне приходит и говорит, что я его хотел купить. Я ему открыл свой портмоне и показал, что у меня меньше просто нет. Он сказал, что и бутылку может принести. Но норвежец разве может бутылку отдать!

Так что все правильно с этим Бессебергом. Расследование даже еще слабенькое провели. Там они деньги крали – только дай", – сказал Тихонов.

Напомним, Тихонов неоднократно оскорблял норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов и украинцев.