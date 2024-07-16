Стало известно, кто вдохновил Шумахера на каминг-аут

Брат легенды автоспорта накануне сделал громкое заявление

Эксперт и бывший пилот "Формулы-1" Ральф Шумахер высказался насчет своего каминг-аута. Накануне брат легенды спорта Михаэля Шумахера признался, что состоит в однополых отношениях.

Соответствующий комментарий Ральфа приводит f1-insider.com. По словам Ральфа, на это заявление его вдохновил сын Давид, который недавно выиграл гонку GT Masters в "Нюрбургринге".

Давид Шумахер отпраздновал победу в "Нюрбургринге"

"Это не стало новостью для семьи и близких друзей, они давно знали. Но тем временем вовлекалось множество людей, и я хотел рассказать сам.

Мой сын Дэвид в воскресенье снова победил в GT Masters, это пока самый большой успех в его карьере. Я решил, что это подходящий момент.

[Реакция] не является большой проблемой для меня", – заявил Шумахер.

Ральф Шумахер, как и его знаменитый брат, участвовал в гонках "Формулы 1". С 1997 по 2007 год он выступал за команды Jordan, Williams и Toyota. На его счету 6 побед. С 2001 по 2014 год Ральф состоял в браке с бывшей моделью Корой Бринкманн.

Напомним, жизнь Михаэля Шумахера окутана тайной больше 10 лет. 29 декабря 2013 года легенда автоспорта упал и ударился головой о камень на горнолыжной трассе в Мерибелье во французских Альпах. Лучшие врачи боролись за его жизнь, а затем гонщик несколько месяцев находился в искусственной коме. В начале 2014 года менеджер гонщика Сабине Кем сообщила, что Михаэль будет проходить реабилитацию дома. Больше официальной информации о состоянии здоровья Шумахера не поступало.