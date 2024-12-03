Украинка Садурская установила седьмой мировой рекорд во фридайвинге

Спортсменка демонстрирует феноменальные результаты во фридайвинге

Украинка Екатерина Садурская побила свое достижение, которое покорилось ей в ноябре 2024 года. Накануне спортсменка сумела погрузиться без ласт на глубину 82 м, а теперь улучшила этот результат еще на 2 м.

О новом рекорде Садурской сообщает freediveranking_com в Instagram. На соревнованиях AIDA Deep Dominica украинка погрузилась под воду на 84 м в дисциплине "постоянный вес без ласт" (CNF).

"В последнее время Екатерина бьет так много рекордов, что у нас официально закончились фоны океана для нашей графики — теперь это пламя! Эта неудержимая спортсменка выводит фридайвинг на новый уровень.

Поздравляем Садурскую с очередным историческим моментом во фридайвинге!" — гласит сообщение.

Это уже 7-й мировой рекорд Екатерины. За 2024 год ей удалось улучшить достижение на 9 метров. Отметим, ранее Садурская профессионально занималась синхронным плаванием, а подводный спорт был лишь ее хобби. Все изменилось в 2022 году, когда Екатерина решила попробовать себя в профи-фридайвинге.

Напомним, комиссия Министерства молодежи и спорта Украины лишила Федерацию подводного спорта Украины (ФПСУ) статуса национальной из-за фото. Это произошло после того, как спортивные власти пригрозили федерациям, которые отправят украинские делегации на международные турниры с участием россиян и белорусов.