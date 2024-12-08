Все украинские олимпийские призеры Парижа, кроме одного, снялись с защитниками Украины (фото)

Один из спортсменов не возвращался в Украину после Игр

Украинские олимпийские чемпионы и призеры Игр-2024 снялись для календаря вместе с украинскими защитниками. Единственным спортсменом, лично не принявшим участие в фотосессии стал серебряный призер Олимпиады, гимнаст Илья Ковтун, который может сменить спортивное гражданство.

Кадры с фотосессии опубликовал фотограф Андрей Харламов на своей странице в Instagram. Снимки станут частью календаря.

В фотосессии приняли участие украинские фехтовальщицы Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая, Алина Комащук, прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, стрелок Сергей Кулиш, гребцы Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок, борцы Жан Беленюк, Ирина Коляденко и Парвиз Насимов, боксер Александр Хижняк, метатель молота Михаил Кохан, а также глава НОК Украины Вадим Гутцайт.

Про Ковтуна не забыли. На фоне с его изображением также был сделан снимок для календаря.

Напомним, в начале декабря появилась информация о том, что Ковтун и его тренер Ирина Горбачева могут сменить спортивное гражданство. Горбачева подтвердила данное намерение спортсмена и добавила, что беседовала на эту тему с президентом Федерации и главным тренером команды. Ирина пообещала прояснить ситуацию в конце 2024 года. К слову, вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова назвала демарш Ковтуна "предательством".