Украинский футбольный клуб шантажирует тренера мобилизацией

Черкасский ЛНЗ в одностороннем порядке решил избавиться от специалиста

Помощник главного тренера ЛНЗ Андреса Карраско Андрей Бурдиян сообщил, что клуб решил шантажировать его в связи с расторжением контракт. Накануне черкасская команда проиграла "Вересу" в УПЛ.

Соответствующий комментарий Бурдияна приводит sport-express.ua. Андрей отметил, что ЛНЗ хочет расторгнуть контракт с ним, но готов лишь заплатить за 2 месяца работы, не учитывая новый 2-летний контракт. При этом руководство ЛНЗ угрожало ему встречей с ТЦК, если он не согласится на условия клуба.

– На какой срок у вас был подписан контракт с ЛНЗ?

– На два года. У меня еще 20 месяцев действующего контракта. Но сегодня у меня был разговор с генеральным директором Андреем Колесником о прекращении контракта. Как мне показалось, это было связано с угрозами в мой адрес.

– Какими именно?

– Директор сказал, что если я не соглашусь на условия клуба по расторжению контракта, то ЛНЗ аннулирует мое бронирование и вызовет работников ТЦК с соответствующими последствиями. Пока не знаю, как на это реагировать. До этого я не сталкивался с таким отношением к тренерам.

Бурдиян добавил, что будет решать все вопросы с ЛНЗ только в юридической плоскости. Отметим, по информации "ТаТоТаке", Карраско больше не возглавляет ЛНЗ.

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