Жена Шовковского показала, что делает тренер после матчей "Динамо" (фото)

Наставник накануне отпраздновал победу

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский после игры с "Черноморцем" (3:1) отдыхал в кругу семьи и питомцев. К слову, скоро "динамовцев" ожидает тяжелый матч в Лиге Европы.

Об этом сообщила жена Шовковского Марина Кутепова в сторис на странице в Instagram. Марина прикрепила к посту фото, на котором видно как Сашо релаксирует в окружении кота и ящерицы.

Александр Шовковский отдыхает после матча

"Кто-то устал и отдыхает в окружении самых близких. Зарисовки после игры", – подписала снимок Марина.

Отметим, "Динамо" лидирует в первенстве Украины, однако в еврокубках у киевлян дела идут не очень.

Видеообзор матча Динамо - Черноморец

По итогам четырех туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков, не забив ни единого гола в ворота соперников. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), после чего проиграли "Ференцварошу" (0:4).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.