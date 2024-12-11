Футболист забавно рассказал правду про Россию

В Британии не верят спортсмену, когда он рассказывает эту историю

Бывший футболист "Спартака" и сборной Ирландии Эйден Макгиди рассказал, как давал взятку сотруднику ДПС в РФ. Ирландец назвал данную ситуацию забавной.

Соответствующий комментарий Макгиди приводит sport-express.ru. Футболисту пришлось ехать в банкомат, чтобы обналичить взятку для ДПСника.

Эйден отметил, что в воскресенье его остановил ДПСник и заявил, что у него много нарушений: превышение скорости, что-то со страховыми документами и так далее. Макгиди позвонил клубному доктору, который посоветовал дать взятку полицейскому. Российский правоохранитель требовал 5 тысяч долларов, но ирландец сторговался на 1500 долларов, причем деньги ему пришлось снять в банкомате.

"Представьте картину: я еду по городу в сопровождении полицейского на мотоцикле с сиреной, чтобы снять для него денег в банкомате, ха-ха!

Собрал деньги, протягиваю ему, а он в ответ: "Что ты делаешь!" После он открыл какую-то книжку, куда я положил купюры, не задавая никаких дополнительных вопросов.

В Великобритании такое невозможно себе представить. А в России, если у тебя достаточно денег, ты, кажется, порой можешь стоять выше законов и правил", — заявил Макгиди.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого россиянам сложно найти соперника.