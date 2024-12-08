"Из Донбасса - не играешь": футболист обвинил "Динамо" в дискриминации

Хавбек рассказал, почему не закрепился в столичном клубе

Центральный полузащитник "Ингульца" Иван Лосенко рассказал о странном случае в "Динамо". Игрок является воспитанником "Шахтера", но 2 года провел в киевском клубе.

Соответствующий комментарий Лосенко приводит ukrfootball.ua. По его словам, он не играл в юношеской команде "Динамо" из-за своего происхождения — игрок родился в Белозерском (Донецкая область).

"В 7 лет. Меня папа увез на просмотр в донецкий "Металлург". После просмотра тренер сказал, что нас брать не будут, и мы должны поехать в "Шахтер" на просмотр. Приехали туда, отбор проводили Дмитрий Ефимов и Оскар Ратулутра. С этого все и началось.

С U-14 по U-18 наш год выиграл все, что можно было, в ДЮФЛУ. В 2014 году родители приняли решение переехать в Киев. С 2014 по 2016 год я находился в "Динамо" до того момента, пока "Шахтер" не перевез академию в Счастливое под Киевом. Каждый день я ездил на тренировки на Нивки или в Конча-Заспу.

Не могу вспомнить каких-либо особенностей в плане футбола, но был момент, когда в "Динамо" U-12, U-13 ребят на два состава с нашего возраста поделили. На вопрос отца, почему я не играю в первом составе, тренер "Динамо" объяснил это тем, что я из Донбасса и могу потом уехать на оккупированные территории", – сказал Лосенко.

Отметим, в сезоне 2024/25 20-летний Иван сыграл 4 матча на высшем уровне и забил 1 гол. Летом 2025 года Лосенко по контракту должен вернуться в "Шахтер".

Ранее сообщалось, что в "Шахтере" царит нездоровая атмосфера и возникают конфликты между украинскими и бразильскими игроками. Накануне дончане в эмоциональном матче проиграли ПСВ (2:3) в Лиге чемпионов.