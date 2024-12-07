Несовершеннолетняя звезда Евро-2024 завел новую девушку (фото)

Футболист имеет бурную личную жизнь

Новая звезда "Барселоны" и сборной Испании 17-летний Ламин Ямаль завел новую девушку. К слову, в 2024 году испанец вместе с национальной командой триумфовал на Евро-2024 в Германии.

Юный футболист расстался с Алексией Падильей с которой праздновал успех на чемпионате Европы. А теперь папарацци застукали его с 19-летней актрисой и моделью Анной Дженьос, передает Dailymail.

Дженьос ведет популярные блоги в Instagram и Tik Tok, где за ее жизнью следят сотни тысяч пользователей. Примечательно, что Анна болеет за "Наполи" и даже публиковала фото в футболке Хвичи Кварацхелии, который доставил немало проблем сборной Украины в Лиге наций УЕФА. В основном Анна делится с подписчиками горячими фото.

Анна Дженьос

Напомним, сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии. Сборная Испании, в свою очередь, сыграет за Кубок Лиги наций и начнет плей-офф четвертьфинальным поединком против команды Нидерландов.