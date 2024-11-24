Поступок военного на матче "Динамо" поразил сеть (видео)

Крутая инициатива от защитника Украины на матче Бело-синих

На матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2024/25 "Динамо" — "Черноморец" (3:1) на трибунах заметили необычного военного. Солдат в перерыве игры раздавал детям конфеты.

Об этом сообщает Футбольный сектор в telegram. Военный из отдельной президентской бригады решил порадовать детей и других болельщиков сладким подарком.

"Подумал и решил, что пойду на стадион. Очень крутые эмоции, потому что я впервые на футболе.

Я проработал 8 лет в школе и преподавал там предмет, который назывался футбол. Я сам из города Вилково, Одесская область. Это детство очень хотелось сделать всем приятно.

Я взял 6 килограммов конфет и пошел их раздавать. Чего я буду сидеть?" — рассказал солдат.

В сети с восторгом восприняли инициативу военного.

По итогам четырех туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков, не забив ни единого гола в ворота соперников. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2).

В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), после чего проиграли "Ференцварошу" (0:4).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.