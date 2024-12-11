Український футбольний клуб шантажує тренера мобілізацією

Черкаський ЛНЗ в односторонньому порядку вирішив позбутися спеціаліста

Помічник головного тренера ЛНЗ Андреса Карраско Андрій Бурдіян повідомив, що клуб вирішив шантажувати його через розірвання контракту. Напередодні черкаська команда програла "Вересу" в УПЛ.

Відповідний коментар Бурдіяна наводить sport-express.ua. Андрій зазначив, що ЛНЗ хоче розірвати контракт із ним, але готовий лише заплатити за 2 місяці роботи, не враховуючи новий 2-річний контракт. При цьому керівництво ЛНЗ погрожувало йому зустріччю з ТЦК, якщо він не погодиться на умови клубу.

– На який термін у вас був підписаний контракт з ЛНЗ?

– На два роки. У мене ще 20 місяців діючого контракту. Але сьогодні в мене була розмова з генеральним директором Андрієм Колісником про припинення контракту. Як мені здалось, це було поєднано з погрозами на мою адресу.

– Якими саме?

– Директор сказав, що якщо я не погоджусь на умови клубу стосовно розірвання контракту, то ЛНЗ анулює моє бронювання і викличе працівників ТЦК з відповідними наслідками. Поки не знаю, як на це реагувати. До цього я не стикався з таким ставленням до тренерів.

Бурдіян додав, що вирішуватиме всі питання з ЛНЗ лише у юридичній площині. Зазначимо, за інформацією "ТаТоТаке", Карраско більше не очолює ЛНЗ.

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