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ФИФА назовет лучшего футболиста мира: онлайн-трансляция церемонии награждения

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
TheBest FIFA Football Awards Новость обновлена 17 декабря 2024, 15:38
TheBest FIFA Football Awards. Фото Getty Images

ФИФА наградит лучших по итогам 2024 года

Во вторник, 17 декабря, в Дохе (Катар) состоится торжественная церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2024. По итогам 2023 года награду получил аргентинец Лионель Месси.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии. Прямая видеотрансляция мероприятия доступна на официальном сайте FIFA, начало церемонии — в 19:00 по киевсскому времени. Во время мероприятия FIFA наградит лучших по итогам 2024 года.

Онлайн-трансляция The Best FIFA Football Awards 2024 (обновляется)

Список номинаций на The Best FIFA Football Awards 2024:

  • Лучший футболист
  • Лучшая футболистка
  • Лучший тренер в мужском футболе
  • Лучший тренер в женском футболе
  • Лучший вратарь среди женщин
  • Лучший вратарь среди мужчин
  • Премия ФИФА Марта (лучший гол в женском футболе)
  • Премия ФИФА имени Пушкаша (лучший гол в мужском футболе)
  • Премия болельщика ФИФА

Ранее сообщалось, что ФИФА оконфузилась с картой Украины во время жеребьевки европейского отбора на ЧМ-2026. Организаторы показали графику, на которой Крым был изображен не в цветах Украины. Затем МИД Украины обратился к Федерации. В итоге главный футбольный орган извинился.

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#ФИФА #The Best FIFA Football Awards