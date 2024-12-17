ФИФА назовет лучшего футболиста мира: онлайн-трансляция церемонии награждения
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ФИФА наградит лучших по итогам 2024 года
Во вторник, 17 декабря, в Дохе (Катар) состоится торжественная церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2024. По итогам 2023 года награду получил аргентинец Лионель Месси.
"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии. Прямая видеотрансляция мероприятия доступна на официальном сайте FIFA, начало церемонии — в 19:00 по киевсскому времени. Во время мероприятия FIFA наградит лучших по итогам 2024 года.
Онлайн-трансляция The Best FIFA Football Awards 2024 (обновляется)
Список номинаций на The Best FIFA Football Awards 2024:
- Лучший футболист
- Лучшая футболистка
- Лучший тренер в мужском футболе
- Лучший тренер в женском футболе
- Лучший вратарь среди женщин
- Лучший вратарь среди мужчин
- Премия ФИФА Марта (лучший гол в женском футболе)
- Премия ФИФА имени Пушкаша (лучший гол в мужском футболе)
- Премия болельщика ФИФА
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