ФИФА назовет лучшего футболиста мира: онлайн-трансляция церемонии награждения

ФИФА наградит лучших по итогам 2024 года

Во вторник, 17 декабря, в Дохе (Катар) состоится торжественная церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2024. По итогам 2023 года награду получил аргентинец Лионель Месси.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии. Прямая видеотрансляция мероприятия доступна на официальном сайте FIFA, начало церемонии — в 19:00 по киевсскому времени. Во время мероприятия FIFA наградит лучших по итогам 2024 года.

Онлайн-трансляция The Best FIFA Football Awards 2024 (обновляется)

Список номинаций на The Best FIFA Football Awards 2024:

Лучший футболист

Лучшая футболистка

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер в женском футболе

Лучший вратарь среди женщин

Лучший вратарь среди мужчин

Премия ФИФА Марта (лучший гол в женском футболе)

Премия ФИФА имени Пушкаша (лучший гол в мужском футболе)

Премия болельщика ФИФА

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