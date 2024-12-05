Мудрик, Трубин и Лунин узнали имена соперников на Клубном чемпионате мира: результаты жеребьевки

ФИФА реформировала турнир

В четверг, 5 декабря, в Майами (штат Флорида, США) состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Клубный ЧМ впервые пройдет в новом формате.

По итогам мероприятия были сформированы 8 групп по 4 команды. Об этом сообщает "Телеграф". Отметим, на этом турнире вполне могут сыграть вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин, вингер "Челси" Михаил Мудрик и кипер "Реала" Андрей Лунин.

Результаты жеребьевки Клубного чемпионата мира по футболу-2025

Группа А: Палмейрас, Порто, Аль-Ахли, Интер Майами.

Группа B: ПСЖ, Атлетико, Ботафого, Сиэтл Саундерс.

Группа C: Бавария, Бенфика, Бока Хуниорс, Окленд Сити.

Группа D: Фламенго, Челси, Леон, Эсперанс.

Группа E: Ривер Плейт, Интер, Монтеррей, Урава Ред Даймондс.

Группа F: Флуминенсе, Боруссия Д, Ульсан, Мамелоди Сандаунз.

Группа G: Ман Сити, Ювентус, Видад, Аль-Айн.

Группа H: Реал, Зальцбург, Аль-Хиляль, Пачука.

Перед жребием 32 команды были распределены на 4 корзины по 8 команд в каждой.

Состав корзин перед жеребьевкой Клубного чемпионата мира

В ходе жеребьевки было применено несколько правил. Во-первых, команды из одной конфедерации не могли попасть в одну группу (это не касалось европейских клубов). Кроме того, клубы из одной ассоциации не могли попасть друг на друга. Также "Интер Майами" и "Сиэтл Саундерс" были распределены на четвертые места в группах А и B автоматически как хозяева первенства.

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что Россию вернут на международную футбольную арену спустя 2 года после окончания войны в Украине. В 2022 году Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.