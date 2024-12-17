Суркис стал дедом: дочь президента "Динамо" родила сына от футболиста

В семье "динамовца" произошло пополнение

Яна Суркис, дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса родила сына. Отцом ребенка является центральный защитник Бело-синих Кристиан Биловар.

О пополнении в семье Суркисов сообщила пресс-служба "Динамо" в telegram. Примечательно, что Яна родила ребенка, которого назвали Александром, в день своего рождения.

"Радостное событие произошло в семье игрока киевского "Динамо" Кристиана Биловара и его жены Яны. Сегодня, в день своего рождения, Яна родила сына, которого назвали Александром.

Отдельные сердечные поздравления президенту нашего клуба Игорю Суркису, который отныне будет нести почетную миссию любящего и заботливого дедушки!

Поздравляем семью Суркисов-Биловаров с этим моментом настоящего счастья в сложное для всех украинцев время. Искренне желаем родителям и малышу здоровья, выдержки и мира в нашей стране. Пусть малыш растет здоровым, сильным, счастливым, дарит родителям множество положительных эмоций, а в вашей семье всегда царит любовь, гармония и тепло", — гласит заявление "Динамо".

Ранее полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Пихаленок во второй раз стал отцом. Супруга футболиста Ольга Пихаленок родила сына.