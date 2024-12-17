ФІФА назве найкращого футболіста світу: онлайн-трансляція церемонії нагородження

ФІФА нагородить найкращих за підсумками 2024 року

У вівторок, 17 грудня, у Досі (Катар) відбудеться урочиста церемонія вручення нагород The Best FIFA Football Awards 2024. За підсумками 2023 року нагороду отримав аргентинець Ліонель Мессі.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії. Пряма відеотрансляція заходу доступна на офіційному сайті FIFA, початок церемонії о 19:00 за київським часом. Під час заходу FIFA нагородить найкращих за підсумками 2024 року.

Онлайн-трансляція The Best FIFA Football Awards 2024 (оновлюється)

Список номінацій на The Best FIFA Football Awards 2024:

Найкращий футболіст

Найкраща футболістка

Найкращий тренер у чоловічому футболі

Найкращий тренер у жіночому футболі

Найкращий воротар серед жінок

Найкращий воротар серед чоловіків

Премія ФІФА Марта (найкращий гол у жіночому футболі)

Премія ФІФА імені Пушкаша (найкращий гол у чоловічому футболі)

Премія вболівальника ФІФА

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