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ФІФА назве найкращого футболіста світу: онлайн-трансляція церемонії нагородження

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
TheBest FIFA Football Awards Новина оновлена 17 грудня 2024, 15:38
TheBest FIFA Football Awards. Фото Getty Images

ФІФА нагородить найкращих за підсумками 2024 року

У вівторок, 17 грудня, у Досі (Катар) відбудеться урочиста церемонія вручення нагород The Best FIFA Football Awards 2024. За підсумками 2023 року нагороду отримав аргентинець Ліонель Мессі.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії. Пряма відеотрансляція заходу доступна на офіційному сайті FIFA, початок церемонії о 19:00 за київським часом. Під час заходу FIFA нагородить найкращих за підсумками 2024 року.

Онлайн-трансляція The Best FIFA Football Awards 2024 (оновлюється)

Список номінацій на The Best FIFA Football Awards 2024:

  • Найкращий футболіст
  • Найкраща футболістка
  • Найкращий тренер у чоловічому футболі
  • Найкращий тренер у жіночому футболі
  • Найкращий воротар серед жінок
  • Найкращий воротар серед чоловіків
  • Премія ФІФА Марта (найкращий гол у жіночому футболі)
  • Премія ФІФА імені Пушкаша (найкращий гол у чоловічому футболі)
  • Премія вболівальника ФІФА

Раніше повідомлялося, що ФІФА сконфузилася з картою України під час жеребкування європейського відбору на ЧС-2026. Організатори показали графіку, на якій Крим зображено не в кольорах України. Потім МЗС України звернулося до Федерації. У результаті головний футбольний орган вибачився.

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#ФІФА #The Best FIFA Football Awards