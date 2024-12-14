Украина потребовала публичных извинений от ФИФА

Организаторы жеребьевки ЧМ-2026 допустили ошибку с картой Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий обратился к Международной Федерации футбола (ФИФА). Накануне во время жеребьевки европейского отбора ЧМ-2026 по футболу организаторы показали в прямом эфире карту, на которой Крым был изображен не частью Украины.

Соответствующий комментарий Тихого доступен в соцсети Х. Спикер МИД потребовал извинений от ФИФА, а также показал правильную карту.

"С вами все хорошо, ФИФА?

Перекраивая международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступление агрессии против Украины.

Мы исправили карту для вас и ожидаем публичных извинений", – написал Тихий.

В МИД Украины указали на ошибку организаторов

Отметим, по итогам жеребьевки Сине-желтые выступят в группе D вместе с Францией/Хорватией, Азербайджаном и Исландией. Победитель квартета получит прямую путевку на Мундиаль. Команда, занявшая второе место, продолжит отбор в стыковом мини-турнире. На сайте "Телеграф" доступен календарь и расписание матчей нашей команды в отборе на ЧМ-2026.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А, однако украинцы потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.