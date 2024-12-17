Мудрик вляпался в допинг-скандал: сеть взорвалась мемами о футболисте

В Интернете отреагировали мемами и шутками на новость о допинге звездного футболиста

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик официально попался на допинге. В анализе мочи футболиста было обнаружено запрещенное вещество.

В сети на эту новость отреагировали по-разному. "Телеграф" собрал мемы болельщиков на данную тему.

Пользователи шутили про татуировку Михаила " Таланта недостаточно", а также про то, что игрок кушал орешки, сидя на скамейке запасных в матче сборной Украины.

Отметим, по информации СМИ, Мудрик провалил допинг-тест на мельдоний. Это вещество, которое было запрещено в 2016 году, популярно в РФ, однако в его эффективность верят далеко не все. Добавим, что Михаилу грозит до 4-х лет дисквалификации.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров Сине-желтые заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А, однако украинцы потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией. Мудрик принял участие в 5 матчах ЛН, записав на свой счет 1 гол и 1 ассист.