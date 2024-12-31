Умер украинский футболист, попавший в страшную ДТП

Футболист не был за рулем во время аварии

В понедельник, 30 декабря, не стало украинского футболиста, бывшего полузащитника "Вереса" Владислава Семенчука. Накануне ушел из жизни бывший футболист ряда украинских клубов.

О смерти Семенчука сообщила пресс-служба "Вереса" в telegram. Игрок скончался в реанимации, попав туда после ужасного ДТП.

"Печальное известие для всей семьи "Вереса".

К сожалению, умер бывший игрок нашего клуба Владислав Семенчук, находившийся в реанимации после тяжелого ДТП.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Владислава", — гласит сообщение.

По данным rivnepost.rv.ua, автопроисшествие с участием футболиста произошло 26 декабря в 16:14 между селами Дюксин и Деражное в Ровенской области.

Полицейские установили, что водитель автомобиля BMW, 22-летний житель поселка Оржев (Ровенская область), во время обгона хэтчбека Ford Fusion под управлением 22-летней жительницы Львовской области, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП травмировались водитель легковушки и двое его пассажиров: 20-летний житель села Деражное и 28-летний Владислав Семенчук. Медики госпитализировали пострадавших в больницу, однако спасти последнего не сумели.

Страшное ДТП в Ровенской области

Отметим, Семенчук выступал за "Верес" с 2019 по 2022 год. Летом 2024 года игрок завершил карьеру.

Напомним, в 2024 году умер Михаил Фоменко, бывший футболист "Динамо" и экс-тренер сборной Украины по футболу. В июле 2023 года он сообщал, что лечится от онкологии.